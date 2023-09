Découvrez les vignobles et les distilleries à visiter en Wallonie (Carte interactive)

La Wallonie compte de plus en plus de vignes chaque année et certains en récoltent déjà le fruit. Cette expansion du domaine viticole porte le sud du pays à pas moins de 46 domaines et distilleries visitables, tous répertoriés sur une carte interactive (plus bas dans cet article).

Il n’y a pas que la bière en Belgique ! On y produit des vins en tout du genre ainsi que des spiritueux ou apéritifs parfois très locaux. Un peu partout en Belgique, on retrouve des vignobles et des distilleries qui présentent des spécificités propres : comme les cépages utilisés, les types de vinifications, les structures en coopératives ou encore les appellations d’origine protégées.

Que vous aimiez plutôt le Maitrank, l’Eau de Villée, le whisky belge ou alors les Côtes de Sambre et Meuse ainsi que les Crémants de Wallonie, la Wallonie peut se targuer de proposer un panel complet de ces alcools.

Envie de partir à la rencontre de celles et ceux qui produisent ces boissons ? De vous balader au milieu de leurs vignes ou à flanc de coteau, dans leurs chais, ou dans leur distillerie ? Bonne nouvelle : bon nombre d’entre eux ouvrent leurs portes au public. Wallonie Belgique Tourisme en a recensé 46 qui vous accueillent pour des visites.



Si vous êtes curieux de les découvrir, nous vous invitons à parcourir notre carte interactive, réalisée grâce aux informations rassemblées par Wallonie Belgique Tourisme.