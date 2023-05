Découvrez les trois animateurs du Beau Vélo de RAVeL de cet été 2023

Vous vous en souvenez peut-être, dans cette première édition, c’était une autre figure marquante qui présentait avec Adrien Joveneau : Marie-Pierre Mouligneau, notre ex-Miss météo RTBF. Elle était souvent mise à rudes épreuves et testait des tas de sports qui lui arrachaient, bien souvent, des cris de frayeur.

Pour ces 25 ans, Marie-Pierre fait son grand retour et rejoint à l’animation, le duo mythique : Adrien Joveneau et son acolyte, Olivier Colle. Notre animatrice ne va plus escalader les rochers ou tester le char à voile mais vous la retrouverez à la présentation en direct du Beau Vélo de RAVeL en radio sur VivaCité, le samedi dès 13h00 !

Pour avoir animé ensemble pendant plusieurs années cette émission, nos deux comparses ont de nombreux souvenirs. Adrien, se rappelle une séquence qui a fait le tour des bêtisiers jusqu’en France. Tôt le matin, Marie-Pierre et lui devaient boire le lait tiède sortant du pis d’une vache. Et Adrien, ce n’est pas ce qu’il préfère le lait tiède. Arriva ce qu’il devait arriver, à la 7ème prise, Marie-Pierre lui a glissé un petit mot qui l’a fait éclater de rire et le lait est ressorti de partout. Four rire générale et ils étaient évidemment repartis pour une nouvelle prise.