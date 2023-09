Découvrez les trésors cachés de Belgique : la fonderie de cloches de Tellin

L'histoire de la fonderie de Tellin remonte à l'année 1832, marquant ainsi presque deux siècles de création de cloches. Grâce à sa position stratégique sur la route de la diligence reliant la France à l'Allemagne, elle a connu un essor économique remarquable, contribuant ainsi au rayonnement de la région.

Pendant ces 138 années d'activité, la fonderie a laissé son empreinte dans le paysage campanaire belge, dotant plus de 500 paroisses de cloches exceptionnelles. Parmi ses créations les plus célèbres, on peut citer la cathédrale de Liège, l'église St-Paulin de Trèves, l'abbatiale de Maredsous, et le bourdon de la cathédrale de Luxembourg, qui résonnent encore aujourd'hui dans ces lieux chargés d'histoire et de spiritualité.