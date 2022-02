Découvrez les tendances beauté TikTok qui cartonnent

On ne peut pas les ignorer, les vidéos à son sujet ont rempli la toile. Cette tendance se repose sur le principe de la cryothérapie et a pour but d’apporter un coup de frais au visage.

Elle consiste à prendre des sticks que l’on met au congélateur pendant 30 minutes. Après ce temps, on roule ces blocs sur le visage en allant du haut vers le bas et de l’intérieur vers l’extérieur du visage durant quelques secondes.

Cette technique a comme don de réveiller la peau terne et fatiguée, la tonifier, atténuer les signes de l’âge mais combat également l’acné et les inflammations. Validée par les dermatologues, cette technique est source d’énormément de vertus.