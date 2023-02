Découvrez les sorties cinéma de la semaine avec l'Agenda Ciné !

Pendant son enfance, Jean-Christophe s'est lié d'amitié avec Winnie l'Ourson, Porcinet et leurs amis, a joué à des jeux et les a également nourris. En vieillissant, ces visites sont devenues plus rares, tout comme l'approvisionnement alimentaire, laissant l'Ourson et les autres de plus en plus affamés et désespérés. Lorsque Jean-Christophe est allé à l'université, les visites ont complètement cessé, les laissant complètement hagards et déséquilibrés. En fait, l'Ourson et Porcinet sont devenus si désespérés qu'ils ont décidé de sacrifier Bourriquet comme repas. Aujourd'hui, Jean-Christophe est retourné dans la forêt avec sa nouvelle épouse, espérant la présenter à ses anciens amis. l'Ourson n'aime pas ça, et cela les envoie dans une chasse au trésor meurtrière pour la chair humaine quand ils s'opposent à un groupe d'étudiantes en vacances dans un chalet rural. Jean-Christophe mettra-t-il toujours l'Ourson sur la bonne voie ?