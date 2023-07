Découvrez les secrets et l'histoire du Fort Boyard

La commission menée par Napoléon Bonapart décide que le fort de la longe de Boyard serait massif, sur deux niveaux et en forme d'anneau elliptique. Pour l'édifier, le plus difficile est de créer des fondations solides en pleine mer. Il faut donc créer un enrochement artificiel de 150m de diamètre à 1km du banc de sable afin que les tires d'artillerie puissent se croiser.

Plusieurs problèmes se posent, cette zone, même lors de la marée basse, n'est jamais découverte. Il faut donc utiliser des bateaux pour réaliser ce chantier. Un camp de base du chantier est alors créé sur l'île d'Oléron, Boyardville. Le chantier évolue au rythme des marrées, à marrée haute on immerge des pierres, à marrée basse on débarque des ouvriers pour qu'ils agencent les pierres et les solidarisent. Autre problème, les canons français ne peuvent protéger le chantier des attaques ennemies. Mais le problème majeur, ce sont les forces de la nature. L'hiver les tempêtes frappent le chantier et dispersent les roches qui forment l'enrochement artificiel. Le chantier ressemble au mythe de Sisyphe et voit passer de nombreux ingénieurs, architectes, ouvriers, etc.

En 1808, près de 7 ans après le début de chantier, Napoléon se rend sur place et constate les difficultés de ce projet titanesque. Il réduit alors de moitié la taille du fort. Le chantier reprend mais en 1809, les Anglais attaquent et réduisent à néant les espoirs de Napoléon de terminer le Fort Boyard.

L'idée du Fort boyard ne tombe pas dans l'oubli, en 1841 sous le règne du souverain Louis-Philippe, le chantier reprend. On construit, sur les bases de 1809, des murets avec des sacs de ciment hydraulique, afin de former des caissons que l'on remplit ensuite de chaux et de béton hydraulique. Cette structure qui dépasse de 2m lors des marrées hautes, est ensuite renforcée par deux ceintures pierres. Louis-Philippe est finalement renversé par Napoléon III qui décide de poursuivre ce chantier sur lequel plus de 300 ouvriers se relaient jour et nuit.

Le rez-de-chaussée est achevé en 1852, le premier étage en 1854, le deuxième étage en 1855 et la terrasse du fort en 1857. Mais Fort Boyard ne recevra jamais les 74 cannons prévus. En 1913, la maintenance du fort est abandonnée, c'était un gouffre financier. Fort Boyard est mort avant d'avoir pu exister. Le 28 mai 1962, le fort est vendu aux enchères par un dentiste belge. En 1988, Jacques Antoine un producteur français rachète le fort et le donne pour un euro symbolique à la Charente Maritime. Le département s'engage à restaurer le fort pour que Jacques Antoine puisse tourner son jeu télévisé, "Fort Boyard".

La suite de l’histoire, on la connaît. Un succès qui dure depuis plus de trente ans.



