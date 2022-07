Découvrez les "rubs", des marinades sèches indispensables pour vos barbecues

​Le rub de chez "Three Little Pigs", à base de paprika fumé, de sucre, de sel, d’ail et d’oignon en poudre.​ C’est la base de beaucoup de rubs.

Le rub Honey Hog HOT de chez "Meat Church", toujours avec du paprika, du miel en poudre, du sel, de l’ail et de l’oignon en poudre et on a en plus du piment Jalapenos.​ Son côté relevé est intéressant, mais il faut faire attention à ne pas passer au-dessus du goût de la viande.​