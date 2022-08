Découvrez les prochaines fêtes médiévales en Wallonie et à Bruxelles !

Il semble tout naturel de conclure cette sélection avec un lieu majeur du patrimoine wallon : l'Abbaye de Villers. Les 17 et 18 septembre, les Médiévales s’installent à nouveau dans ce cadre exceptionnel. Le week-end se déclinera en plusieurs axes, avec notamment l'art de la guerre : il y aura des soldats en armure, un tournoi d’archerie et tir de bataille des archers, des combats à l’épée, à la lance et à la pique, et des arbalétriers. L'art de la scène sera aussi mis à l'honneur avec des concerts et des représentations de magie, de jonglerie, etc. Il y sera également possible de participer à un jeu de rôles dans un monde médiéval fantastique. Enfin, vous pourrez parcourir le campement et le marché artisanal établis autour de l'Abbaye.

