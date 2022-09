Découvrez les premières images du nouveau film Astérix et Obélix

On peut y découvrir un décor somptueux, les premières images de Guillaume Canet et Gilles Lellouche en Astérix et Obélix ainsi qu'une apparition du footballeur Zlatan Ibrahimovic.

Ce nouvel épisode des aventures d'Astérix est très attendu et pour cause le film a coûté près de 65 millions d'euros.

Rendez-vous le 1er février 2023 pour découvrir Astérix et Obélix : l'empire du milieu.