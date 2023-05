Découvrez les premières images des répétitions de Gustaph, le représentant belge à l’Eurovision 2023

En janvier 2023, Gustaph était désigné représentant belge à l’Eurovision 2023 après avoir remporté le show "Eurosong" de la VRT. 5 mois plus tard, le chanteur qui défendra les couleurs de la Belgique, a répété sa chanson "Because of you" sur la scène de l’Eurovision pour la première fois ce lundi 1er mai. Plusieurs photos et vidéos de ses répétitions ont été dévoilées sur les comptes Instagram et TikTok du concours. L’occasion de découvrir la scénographie finale de la prestation belge !