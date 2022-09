Découvrez les premières images de la série "Les Combattantes" avec Julie de Bona, Audrey Fleurot, Sofia Essaïdi et Camille Lou

La série démarre en septembre 1914. Depuis quelques semaines, les combats font rage. Dans un petit village de l’est de la France, à quelques kilomètres de la zone allemande, quatre femmes se retrouvent projetées au cœur de l’horreur.

Il y a d'abord Marguerite (Audrey Fleurot), une prostituée parisienne rapidement soupçonnée d’être une espionne. Ensuite Caroline (Sofia Essaïdi), épouse de Victor Dewitt, propriétaire d’une usine de voitures, parti au front. Elle se voit propulsée à la tête de l’entreprise familiale, défi colossal et inédit pour une femme de cette époque. Et puis Agnès (Julie de Bona), mère supérieure d’un couvent réquisitionné et transformé en hôpital militaire. Dépassée par l’afflux de blessés, Agnès est tourmentée et questionne ses choix de vie. Enfin, Suzanne, une jeune infirmière féministe en cavale pour une raison encore mystérieuse au début de la série.

Avant de découvrir les deux premiers épisodes des Combattantes le 13 septembre prochain, voici déjà quelques images de la série...