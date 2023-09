Découvrez les premières images de l'émission "Un Gars, Un Chef !"

Un Gars, Un Chef, l’émission culinaire culte de la RTBF portée par Adrien Devyver et Gerald Watelet, est de retour sur La Une.

Pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, Gerald et Adrien sont de retour aux fourneaux. Les premiers tournages ont eu lieu dans une ambiance festive et familiale dans un gîte à Ovifat, un village des Hautes-Fagnes, en province de Liège.

Au programme : des recettes de saison qui mettent en valeur les meilleurs produits de notre terroir. Deux nouvelles sommelières : Barbara Hoornaert et Laëtitia Bogais. Et des invités de marque comme Sara De Paduwa, Maureen Louys, Joëlle Scoriels, Jacques Mercier ou encore Jean-Louis Lahaye.

Le fameux téléphone rouge est également de retour : laissez un message vocal à nos deux acolytes au 02 737 34 34.

Rendez-vous ce soir, dimanche 17 septembre, à 18h30 sur La Une... On a hâte de vous retrouver !