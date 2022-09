Découvrez les pogos les plus fous !

Êtes-vous assez courageux pour vous lancer dans des pogos complètement dingues ?

Savez-vous ce qu'est un "mur de la mort" ("wall of death" en anglais) ?

Il s'agit d'un mouvement de foule, aussi parfois appelé Braveheart, que l'on rencontre souvent dans les concerts metal et rock.

Pour certains morceaux, un membre du groupe demande au public de se séparer afin de laisser une allée vide au milieu de la salle. Une fois l'espace dégagé, au signal, les deux côtés se jettent l'un sur l'autre comme lors d'une charge d'infanterie médiévale. On note également qu'a certaines occasions, c'est le public lui-même qui organise le Wall of Death sans que le chanteur n'intervienne. L'image, popularisée par le film Braveheart, inspiré de la vie de William Wallace, a donné son autre nom à cette pratique.

Liée au pogo ou au slam, cette pratique présente évidement des risques de contusions, perte d'effets personnels, etc. Si ces grands mouvements de foule peuvent poser des problèmes supplémentaires aux personnes chargées de la sécurité, le public y voit plutôt une expérience sociale enrichissante.

Le site américain Loudwire a compilé des vidéos incroyables et sauvages de ces moments très intenses vécus dans des concerts et des festivals de metal.

On y retrouve des moments intenses et brutaux, comme ce "mur de la mort" long et percutant réalisé par les fans du groupe Dagoba.

Vous pouvez découvrir ces pogos incroyables dans la compilation en vidéo ci-dessous :