De Marilyn Manson à Lady Gaga en passant par Amy Winehouse et Serge Gainsbourg, le scandale est omniprésent dans la musique, sur scène et en dehors. Comment certains artistes ont pu profiter du scandale pour construire leur carrière ? Et comment d'autres, au contraire, n'ont pas pu y survivre à l'heure où les médias ne laissent plus rien passer ? Qui sont les artistes les plus scandaleux, et quels sont les événements que nous ne sommes pas prêts d'oublier ? Bienvenue au cœur des scandales de la musique.