Découvrez les origines de "Attraction", la série belge qui démarre ce soir sur La Une

C'est aujourd'hui que débute sur La Une et Auvio la nouvelle série belge Attraction portée par Laura Sépul et Lannick Gautry. Mais comment est né ce thriller familial captivant ? On a rencontré ses scénaristes pour en savoir plus.

Une famille, un cadre idyllique, un couple harmonieux et une villa de rêve. La vie d'Agathe semble parfaite… mais derrière les apparences se cachent parfois un mal terrible et sournois. Derrière ce thriller psychologique haletant se cachent trois femmes : la productrice Catherine Burniaux (Les Gens), la scénariste Sophia Perié et la romancière à succès Barbara Abel.

Comment vous est venue l’idée de la série Attraction ?

Barbara Abel : Notre productrice Catherine Burniaux a un mari qui voyage beaucoup. Il dort toujours dans des hôtels de la même chaîne. Quand ils s'appellent en visio, c’est toujours le même décor derrière lui. Un jour, elle s'est dit : "Il pourrait être n’importe où et faire n’importe quoi, je n'en saurais rien du tout". Elle m’a pitché cette idée et j’ai écrit un concept qu’on a proposé à la RTBF qui a accepté le dossier. Quand ça a été accepté, j'ai paniqué car je ne m'y attendais pas du tout et surtout, je ne savais pas écrire de scénario ! Je suis romancière. C'est là que Sophia entre en jeu…

Sophia Perié : Quand Catherine m’a dit qu’elle avait un projet de série avec une romancière, je me suis dit : "Oulalala, travailler avec une romancière qui ne sait pas écrire de scénario, qui va avoir un égo surdimensionné, non non non, l’enfer". J'ai fini par accepter, mais en disant : "Alors, c'est moi le patron !".

Barbara : Ce qui m'allait très bien (rires). J'ai dit : "Parfait ! Qu’elle soit le chef".

Sophia : Finalement on a travaillé ensemble, main dans la main, et c’est une très belle rencontre professionnelle et personnelle. On a vécu cette aventure à trois pendant plusieurs années et ça a été une super belle collaboration. Et puis, Gilles de Voghel et Julien Gras-Payen se sont joint au projet.