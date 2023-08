Découvrez les mystères de la tapisserie de Bayeux

Pour accomplir cet extraordinaire ouvrage, ces dames se servent des détails techniques relevés par Elizabeth à Bayeux. Pour la base artistique, elles utilisent les photographies et dessins, aimablement prêtés par le South Kensington Museum. La copie doit être irréprochable ! Il faudra un peu plus d’un an aux artistes pour finaliser ce défi, laissant une œuvre pourtant légèrement plus haute que l’original car, sur une bordure inférieure ajoutée, elles ont brodé leur nom sous les panneaux dont elles sont l’auteure.

O tempora, o mores… Quelle époque, quelles mœurs… Outre les noms des petites mains, d’autres différences sont à constater entre l’original du XI siècle et la copie britannique, des différences typiquement… victoriennes : les hommes nus sur la Tapisserie de Bayeux sont, dans la version anglaise, gratifiés de pantalons ou de culotes, ou bien alors, leurs organes génitaux sont… inexistants ; il en va de même pour de nombreux étalons qui ont perdu leurs attributs ! Les géniales brodeuses étaient-elles à ce point pudibondes ? Il semble que le fait soit à mettre au compte des employés du South Kensington Museum qui avaient préalablement " censuré " les photos et dessins !