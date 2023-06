Au programme : " le moins pire " de la saison avec les actus en vrac, la séquence Fabrizio le carolo, les duplex les plus déjantés de James Deano et les invités en plateau qui ont marqué cette saison ! Retrouvez Gims, Jeffrey d’Alleur, Hugues Dayez, Kikiscanne, Anthony Kavanagh et beaucoup d’autres ! Les comédiens ont tenu également à vous souhaiter de bonnes vacances, vous le verrez, à leur manière… L’occasion également de découvrir tous les moments off et les scènes coupées au montage que vous n’avez jamais vus à l’antenne !