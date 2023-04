Découvrez les marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse organisées en 2023 (carte interactive)

Le printemps marque le retour des marches folkloriques dans l’Entre-Sambre-et-Meuse. Découvrez notre carte des marches et vivez au rythme des marcheurs, entre coutumes et traditions en Wallonie !

Dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, marcher est symbole d’émotion et de tradition. Le marcheur est garant de son folklore, qu’il respecte pleinement. En revêtant son uniforme " du premier ou du second empire ", il en devient un ambassadeur. Il porte en lui l’héritage coutumier et les traditions familiales qu’il transmettra plus tard.

Retrouvez ci-dessous les détails pratiques et les temps forts de ce folklore incontournable dans notre carte interactive. Une marche ne s’y trouve pas ? Alertez-nous à contact@vivreici.be !

Et pour plus d’infos, rendez-vous sur le site de l’Association Royale des Marches Folkloriques de L’Entre-Sambre-et-Meuse.