Découvrez les marches Adeps organisées ce 30 juillet en Wallonie

Chaque année, lors du dernier week-end de juillet, l’asbl Jocotan se mobilise à Avennes pour récolter des fonds afin de soutenir la région de Jocotan (située dans l’Est du Guatemala). Une marche Adeps est organisée (5, 10, 20 km). En parallèle, le public profite d’un repas (à midi et en soirée). La journée se termine par un spectacle cabaret.

Fondée en 2010, l’asbl s’est donnée comme mission de soutenir financièrement la ville et la région de Jocotan mais aussi de sensibiliser en Belgique sur la situation au Guatemala. Elle mène plusieurs actions un peu partout sur le territoire (principalement à Bruxelles, Huy, Ville-en-Hesbaye et à Avennes).

"Cette vaste région montagneuse et aride est peuplée principalement d’Indiens Chortis, une population rurale et pauvre. Beaucoup habitent de petits hameaux isolés et exploitent une terre ingrate dans des conditions d’extrême précarité" peut-on lire sur le site de l’asbl.

Situé dans l’entité de Braives, "le village d’Avennes a été un important centre d’exploitation de silex dès le néolithique : des puits et des galeries ainsi que des traces d’ateliers de taille en attestent. On trouve également à Avennes un tumulus, dit Tombe d’Avennes. Sans doute un des plus anciens de Belgique, il est daté de 80 après Jésus-Christ", précise un article RTBF.

Lieu de rendez-vous : à la maison de village, rue de la Justice de Paix 3 (4260) (près de l’église). Bon à savoir : le lieu est accessible en transports en commun : TEC 127 : Landen-Hannut-Huy, Avennes Église.

Contact : Jocotan asbl (Evelyne Taret – 0.494.057.031). Pour plus d’infos, rendez-vous sur la page Facebook de l’asbl.