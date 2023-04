Découvrez les marches Adeps organisées ce 1er mai en Wallonie

Gênes est un petit village charmant situé dans l’entité de Rendeux. Les activités y sont diverses. Durant cette marche vous aurez peut-être l’occasion d’aller découvrir les vestiges d’un camp allemand bombardé en mai 1944. Dans un tout autre registre, pour les amoureux de la nature, il est possible d’y admirer Le Vieux-Hêtre, arbre remarquable et multiséculaire (qui date de plusieurs siècles). Et pour celles et ceux à la recherche d’Histoire et de monuments religieux, l’église du village dédiée à Saint Isodore (le patron des agriculteurs) est ouverte au public. En plus de l’église, vous pourrez admirer plusieurs maisons reprises au patrimoine architectural de Wallonie. Elles sont situées rue des Fagnes (no 1 et 3) et rue Saint-Isidore (no 3, 4, 8, 9, 17, 25, et 32).

L’asbl Clairs Chênes propose 3 marches (5, 10 ou 20 km). L’occasion parfaite pour découvrir ce village wallon qui regorge de bijoux architecturaux et historiques.

Lieu de rendez-vous : Rue Saint-Isidore 8, 6987 Gênes.

Contact : Éric Vanderstappen – 0478 257 384