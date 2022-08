Découvrez les marches Adeps organisées ce 15 août en Wallonie

Gerpinnes est une commune se trouvant dans l’Entre-Sambre-et-Meuse. L’entité est composée de différents hameaux et possède un patrimoine assez riche. Son église, la Villa romaine d’Augette, la présence de 3 châteaux sont également les témoins du passé de Gerpinnes dont on trouve les premières évocations vers l’an 1000. Le folklore et la Sainte-Rolende font aussi partie intégrante de la vie de la région. Pays aux nombreuses collines, les marcheurs ne pourront qu’aime la douceur de la région et ses abords de Sambre. Des itinéraires Adeps de 5, 10, 15 et 20 km sont organisés ce lundi.

Lieu de rendez-vous : Collège Saint-Augustin, rue Reine Astrid 13 [6280]

Contact : Rotary Charleroi-Porte de France – Nadine Lorenzetti – 0477 577.997