Découvrez les lieux de tournage de la saison finale de la série belge "Ennemi public"

Vous suivez la saison finale d'Ennemi public et vous voulez savoir où elle a été tournée ? Découvrez certains lieux de tournage dans une carte interactive ci-dessous.

Si la série garde son identité première et certains lieux emblématiques comme l'Abbaye de Vielsart, la saison 3 se distingue par de nouveaux décors. De plus, le tournage a eu lieu en été, une première pour l'équipe, ce qui a permis d'amener une toute autre atmosphère, une luminosité bien différente. Les auteurs déclaraient :

"Que ce soit l’abbaye ou le village de Vielsart, nous découvrons précisément la vallée de la Semois sous son aspect plus touristique et pittoresque, renouant avec les notes plus " Western " de la première saison. Avec son lot de nouveaux personnages sont arrivés de nouveaux décors également. Vaste enquête nationale oblige, Chloé est beaucoup plus " nomade " cette saison, se déplaçant d’indice en indice, à travers le Brabant, le Hainaut, l’Ardenne (toujours), mais également à Bruxelles et… dans sa maison d’enfance où elle passera plus de temps auprès de son père, Daniel."

Cliquez sur les petites croix dans la carte pour découvrir le lieu fictif qui se cache à cet endroit !