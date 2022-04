Découvrez Les Lacs de l'Eau d'Heure avec la Grande Évasion !

Aujourd'hui, nous ne partons pas loin mais, aux Lacs de l'Eau d'Heure, vous serez complètement dépaysés par le cadre naturel du site qui se trouve à cheval entre les provinces de Hainaut et de Namur. Il s'agit du premier site touristique de Belgique, il y a donc du monde mais vous n'aurez jamais le sentiment d’être dans un endroit bondé car il y a de l’espace pour tout le monde. Les Lacs de l'Eau d'Heure, c'est un espace naturel de 1800 hectares qui n’est pas uniquement constitué d’eau. Les lacs comptent pour 600 hectares et sont entourés de 1200 hectares de forêts et de prairies. Ces lacs (au totale, ils sont cinq), sont situés sur le cours de la rivière Eau d’Heure et forment ensemble les plus grands plans d’eau de Belgique connectés par des barrages et pré-barrages (barrages de l’Eau d’Heure et de la Plate-Taille qui ont donné leur nom aux deux plus grands lacs).

Vous pouvez y passer seulement une journée ou bien des vacances entières… En plus de toutes les activités qui se sont développées autour du lac, vous pouvez aussi séjourner au bord de l’eau dans un village de vacances : Le Golden Lakes Village.