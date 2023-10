Découvrez les images impressionnantes de "Bolaven", le typhon annoncé comme le plus puissant de 2023

On est peut-être en train d’assister à la naissance du phénomène le plus puissant de cette année 2023 : il s’agit supertyphon Bolaven, il circule dans le Pacifique, pas loin des îles Mariannes. Cette tempête est passée de la catégorie 1 à la catégorie 5 sur l’échelle des cyclones en à peine 12 heures. Bolaven a "bénéficié" d’eaux chaudes pour se former (océan à 27, voire 28°C). Aujourd’hui, le typhon engendre des vents impressionnants de 287 km/h avec des rafales de 350 km/h. Les vents les plus forts se retrouvant en bordure de son œil qui est remarquable et bien visible sur les animations satellites.

Pour l’instant il n’y a que Mawar qui a connu des vents plus soutenus de 295 km/h, mais Bolaven devrait le dépasser dans les heures qui viennent.

La nouvelle rassurante, c’est que Bolaven ne devrait pas concerner de zones habitées. Selon les services météo et les centres d’alertes de la NOAA, il suivrait une trajectoire le menant vers le nord-est. Toutefois, avec un centre à 903 hectopascals, ce "monstre" devrait malgré tout perturber la circulation atmosphérique mondiale et pourquoi pas influer sur la trajectoire des courants jets.