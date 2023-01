Découvrez les festivités carnavalesques près de chez vous (carte interactive)

Du 17 au 23 février carnaval à Beloeil qui débute le vendredi soir par une grande ouverture des sociétés carnavalesques. Samedi rendez-vous Grand Place dès 13H30 pour le départ du cortège qui se terminera par un rondeau final et un feu d’artifice. Dimanche 19 février, dès 10H tous les crocheux se dispersent par équipe dans la ville pour un jeu sont les règles sont simples, une équipe chole "avec sa macroche, l’autre essaie de les "décholer". https://www.beloeil.be/

LE carnaval traditionnel, reconnu Patrimoine par l’Unesco c’est bien entendu le Carnaval de Binche qui rassemble chaque année des milliers de personnes. Rendez-vous du dimanche 19 au mardi 21 février. Toutes les infos via le site CARNAVALBINCHE

Chaque année, le Carnaval de Vaulx (Tournai) rassemble petits et grands pour une grande traversée du village aux côtés de chars et confrèries. Le samedi 25 février.

Le Carnaval de Charleroi est une manifestation folklorique accompagnée de ses oranges, ses chars, ses fifres, tambours, serpentins et confettis. Par son regain d’intérêt, il est devenu un rendez-vous incontournable du calendrier carolo. Mardi 21 février 2023.

Rondeau, cortège, grand feu, bienvenue au carnaval de Morlanwelz. Assistez au cortège et le lundi soir la formation de groupe pour un grand rondeau autour du bucher. 19 au 21 février.

A Tournai, les confréries et les chars déambulent dans les rues et assurent l’animation le samedi 18 mars. Avant cela, le vendredi, spectacle déambulatoire et grand bal à la Halle aux Draps, nuit des intrigues avec spectacle son et lumière. Samedi, les Tournaisien prennent par à la Mascarade et déambulent à travers les rues. Jet de bonbon et Pichous depuis le sommet du beffroi. Brulage du Roi carnaval et marche aux flambeaux suivis d’un grand bal. Dimanche, animation et gouter pour les enfants et rassemblement des confréries pour la traditionnelle "Tournée des fûts". Du 16 au 19 mars 2023. https://www.carnavaldetournai.be/

A la mi carème, du 19 au 21 mars, la cité de La Louvière se réveille au son du roulement de tambours et du matèlement des sabots de ses Gilles. Tout commence le dimanche dès 5 heures du matin. Les Gilles – principaux acteurs du carnaval – se rassemblent les uns après les autres dans les différents quartiers avant de rejoindre le centre ville : c’est le "Ramassage". Retrouvailles, champagne,… contraste d’ombres et de lumières. Des premiers instants surprenants et d’intense émotion. Des festivités grandioses durant 3 jours. Programme via le site https://www.carnavallalouviere.be/agenda-laetare/

A Froidchapelle, des groupes locaux présenteront leurs chars et costumes le 19 mars. Cette petite commune du Hainaut prend des airs de fête chaque année à l’occasion du Laetare. https://www.froidchapelle.be/loisirs/vie-associative/folklore/laetare

"Lobbain" représente une grand-mère portant un homme dans sa hotte. C’est un personnage pittoresque fermement ancré dans les traditions et le folklore de la région et notamment à Lobbes. Du 2 au 5 avril participer à l’engouement populaire et à l’enterrement de l’hiver en compagnie de Lobbain !

Une grande cavalcade tiré par des chevaux, voici une bien populaire tradition folklorique à Jemappes. Sortie des sociétés de Gilles et sociétés de fantaisies, cortège nocture, rondeau, feu d’artifice… Du dimanche 17 au mardi 19 avril.

Une vingtaine de groupes et près de 500 gilles sous une pluie d’oranges animeront le carnaval de Fleurus les 9 et 10 avril.