Découvrez les festivités à ne pas manquer près de chez nous à l'occasion de l’Oktoberfest

Est-ce que vous connaissez l’Oktoberfest ?

Cette célèbre fête allemande a lieu chaque année à Munich depuis plus de 200 ans. C’est une fête qui rassemble. On y va pour boire, manger, faire un tour de manège et passer des moments précieux avec son entourage.

À l’occasion, on acclame le cortège du Münchner Kindl, les brasseurs et on célèbre les fanfares de musiciens.

Munich a inspiré les fêtes de la bière un peu partout dans le monde mais reste le lieu original de la naissance de cette fête, les festivités s’appellent " Oktoberfest ", ailleurs cette fête est connue sous d’autres appellations.

Les festivités ont lieu chaque année et ce souvent vers le 16 septembre et se terminent vers le 3 octobre. Comptez qu’en générale, l’Oktoberfest se termine au premier dimanche en octobre et qu’il commence trois samedis avant cette date.

En Belgique, et c’est bien connu, on aime faire la fête. Quelle belle occasion de se délecter des bières locales proposées par nos brasseurs et ce avec des amis.