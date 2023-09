Découvrez les évasions carcérales qui ont inspiré le cinéma

À l’occasion de la diffusion de "L’évadé d’Alcatraz" dans le Classic Ciné de ce mercredi 6 septembre, La Trois vous propose de découvrir 5 films inspirés d’évasions carcérales.

Les évadés d’Alcatraz : mythe ou réalité ?

C’est donc sans surprises que l’on commence ce top par la prison de la baie d’Alcatraz. Cette prison n’avait pratiquement pas besoin de gardiens puisque sa situation géographique rendait les évasions presque impossibles. Que ce soit les courants violents, les requins qui vivaient dans la baie ou encore la fraîcheur de l’eau, de nombreux facteurs rendaient l’évasion compliquée.

Et pourtant, certains prisonniers ont tenté leur chance. Ils ont pour la plupart été retrouvés morts. L’un d’entre eux est a nagé jusqu’à un pilier du Golden Gate, mais a été retrouvé, totalement exténué par la traversée. C’est le seul cas connu d’un évadé ayant atteint la terre ferme.

Le film "L’évadé d’Alcatraz", s’inspire de l’histoire de Frank Morris et des frères John et Clarence Anglin. Ces 3 détenus se sont évadés en 1962. Ils ont creusé un passage vers des vides techniques et se sont enfuis à la faveur de la nuit à bord d’un radeau réalisé à l’aide d’impers en caoutchouc. C’est ici que s’arrêtent les certitudes puisque depuis, plus personne ne les a jamais revus.

Quelques années après cette évasion mythique, la prison a été abandonnée et n’accueille plus que les touristes. L’histoire des 3 évadés d’Alcatraz fait partie du discours obligé des guides de la prison.

Cette évasion a inspiré le célèbre film de Don Siegel, "L’évadé d’Alcatraz" avec Clint Eastwood dans le rôle de l’évadé. Ce mercredi 6 septembre, Rudy Leonez et Hugues Dayez vous donnent rendez-vous dès 20h35 dans Classic Ciné sur La Trois pour découvrir "L’évadé d’Alcatraz".