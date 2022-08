Découvrez les dates d'enregistrements de la saison 8 du Grand Cactus !

Le Grand Cactus est de retour ce jeudi 1er septembre, à 20h35 sur Tipik! Envie d'assister à un des enregistrements de la saison dans nos studios à Liège? Voici les dates de cette saison 8.

L'occasion de rencontrer l'équipe du Grand Cactus et de passer un moment de rire unique! Les enregistrement ont lieux les mercredis, dans les studios de Média Rives, à Liège.

- Mercredi 31 août

- Mercredi 21 septembre

- Mercredi 19 octobre

- Mercredi 9 novembre

- Mercredi 21 décembre.

Pour chaque enregistrement, les tickets seront mis en vente, le mercredi précédent, à 20h pile, sur www.rtbf.be/ticket

Le prix de la place est de 8€, vous pouvez acheter maximum 4 places par personne. Le code-barres que vous recevrez sera nécessaire à l’entrée (via papier ou smartphone). Un code-barres par place.

Le public est attendu à 19h30, Boulevard Raymond Poincaré 15, 4020 Liège, inutile de vous présenter plus tôt. Le parking du centre commercial Médiacité est accessible, à vos frais, et à deux pas du studio de la RTBF. Vestiaire gratuit sur place et bouteille d'eau offerte.

L’enregistrement débute vers 20 heures et se termine vers 22h45.

Les dates pour 2023 seront communiquées ultérieurement.