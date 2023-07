Découvrez les coulisses du succès de Jean-Jacques Goldman dans la "story" Goldman

La Une vous donne rendez-vous ce lundi 3 juillet pour découvrir la story de Jean-Jacques Goldman l’artiste mystérieux, qui combine discrétion et notoriété. C'est l’un des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes français. Depuis ses débuts dans les années 70, il a connu un succès fulgurant et sa musique a traversé les générations.

Dans ce documentaire vous allez découvrir Jean-Jacques Golgman à travers les témoignages de ceux qui ont été marqués par ses chansons, du comédien Manu Payet aux Frangines, en passant par son ami de toujours Michael Jones, les membres de son fan-club, un magistrat ou encore la rabbine Delphine Horvilleur. Vous allez tout savoir sur cet artiste discret et engagé, auteur-compositeur de talent, très populaire et aimé du public, qui vit désormais loin des caméras. Pourquoi sa musique nous touche-t-elle autant ? Quelle est la base de ses propos ? Découvrez les réponses à ces questions dans ce reportage.

Si Goldman a commencé sa carrière en jouant dans différents groupes, comme Red Mountain Gospellers, The Phalansters (qu'il a fondé) ou encore Taï Phong, c'est en 1981 que sa carrière solo rencontre le succès avec le titre "Il suffira d'un signe". Il sortira ensuite de nombreux tubes, par exemple en 1982 "Quand la musique est bonne", en 1985 "Je te donne", en 1987, "Là-bas", bref, il enchaîne les tubes et devient l'un des chanteurs français les plus populaires.

À côté de sa carrière solo de chanteur, il prête sa plume à des artistes comme Johnny Hallyday pour qui il a écrit "Je te promets", qui est devenu l'un des tubes les plus populaires de Johnny Hallyday.

Rendez-vous ce lundi 3 juillet pour découvrir La story Goldman sur La Une dès 22h15 et en replay sur Auvio.