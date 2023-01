Dans l'intimité des loges de l'Opéra Royal de Wallonie !

C’est une Maison bicentenaire, bien installée au cœur de la Cité ardente, que Nathalie Guirma, présentatrice des Ambassadeurs, nous invite à découvrir. Et les coulisses ont bien des choses à nous révéler, comme le minutieux travail de Michel Dejardin, perruquier et maquilleur qui prépare les artistes avant leur entrée sur scène.

Plus de 200 personnes travaillent quotidiennement à l'Opéra. L’occasion pour Nathalie de découvrir le travail impressionnant de tous ceux qui participent à la scénographie des spectacles et de donner la parole à celles et ceux qui portent haut les couleurs, machinistes, couturières, musiciens, choristes, et maquilleurs...

Inauguré le 4 novembre 1820, l’Opéra Royal de Wallonie à Liège occupe désormais une place de choix dans le cercle très fermé des grandes scènes lyriques européennes.



Visitez les ateliers et rencontrez les artisans de la scène

L'Opéra Royal propose des portes ouvertes de ses ateliers le vendredi 17 mars 2023 de 17 à 20h.

Une occasion unique de découvrir les ateliers de construction des décors, de réalisation de costumes, de chaussures, d'accessoires... Une façon aussi de saluer le travail de longue haleine des équipes de l’ombre et de célébrer le talent de tous ceux qui participent à la création de spectacles d'envergure sur la scène de l'ORW.

Gratuit sur inscription.