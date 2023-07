Découvrez les compétitions sportives féminines cet été sur Tipik

La Coupe du monde féminine de football 2023 se tient du jeudi 20 juillet au dimanche 20 août en Australie et Nouvelle-Zélande. Pour suivre la compétition, la RTBF vous propose 41 matches commentés et diffusés en TV sur Tipik, sur Auvio et en radio sur Viva Sport. À l'animation, on retrouvera : Lise Burion, Benjamin Deceuninck, Hervé Gilbert, Antoine Hick en duo avec, comme consultantes, d’anciennes joueuses internationales : Cécile De Gernier, Audrey Demoustier, Sara Yuceil et la Red Flames Welma Fon.

Vous pourrez retrouver de nombreux résumés sur Auvio et YouTube, des informations et résultats sur notre site RTBF.be/sport ainsi que sur nos réseaux sociaux.

Tous les soirs à 19h55 sur TIPIK, Anne-Sophie Depauw reviendra sur la compétition avec des résumés des rencontres, des portraits de joueuses etc. L’émission quotidienne du "Récap" dure une vingtaine de minutes et vous permettra également de suivre le périple de Manu Debieve dans le "Kangouroad Trip". Le journaliste part sillonner l’Australie et présenter des lieux emblématiques, des spécificités culturelles ou encore des sports typiques.

La finale sera à suivre en direct sur TIPIK dans une émission animée par Anne-Sophie Depauw et Sara Yuceil. Lise Burion et Cécile de Gernier, quant à elles, commenteront les matchs.