Découvrez les circonstances improbables qui ont transformé Cathy Immelen en « Madame Cinéma »

Cathy a commencé à travailler à la RTBF en 1999, au service de Guy Lemaire et voulait absolument devenir journaliste touristique ou gastronomique, ses deux grandes passions de base. Alors qu’elle travaillait sur " Le beau vélo de Ravel ", une annonce, concernant un poste de journaliste cinéma, est passée sur l’intranet de la chaîne. Malgré le fait que ce ne soit, ni sa spécialité ni sa passion, elle tente sa chance et passe le casting sans grande conviction avec un autre animateur, qui était le premier choix des producteurs. Heureusement pour elle, son concurrent qui était encensé par tout le monde, a fini par craquer sous la pression. Cathy, quant à elle, sachant qu’elle n’allait probablement pas être reprise, était très détendue et a réussi à épater tout le monde par sa spontanéité. C’est donc, grâce à ce naturel qui la caractérise, qu’elle a commencé sa carrière de critique cinéma.