Découvrez "Les chiens", le premier single de Lou K, groupe de rock belge

Parmi leurs influences, les musiciennes n’hésitent pas à citer Alain Baschung, PJ Harvey, Nirvana, The Clash, Klô Pelgag, Lisa Lebanc, Claire Diterzi… Le choix du rock s’est imposé comme une évidence pour Lucie Lefauconnier : "Le rock c’est ce qui me permet d’exprimer le mieux ma rage sur scène, la musique brute, grunge, m’est utile, elle me permet d’être sincère. Je n’exclue pas les autres styles, et je crois que rester curieux est une grande qualité. Par exemple l’été dernier, j’ai travaillé avec le musicien Neniu pour le label La Souterraine et nous sortons un EP collaboratif courant mars. Ça s’appelle " Goutte " et ce sont des chansons françaises alternatives pop étranges autour du thème de l’eau."

Si la première chanson que le groupe Lou K sort s’appelle "Les chiens", elle ne parle pas vraiment d’animaux nous explique Lucie, qui a écrit les paroles : "C’est le "Et merci c’est pour les chiens ?" pour apprendre à culpabiliser, le sentiment que parfois on se retrouve à être traité moins bien qu’un chien, l’expression "les yeux de chiens battus" assigné à un regard mélancolique, et "lâcher les chiens" pour turbiner à l’énergie brute, à la rage, l’envie de tout dégommer." Une énergie que l’on sent monter tout au long du morceau.

L’univers de cette chanson est accompagné d’un clip réalisé par Gil Lefauconnier et Jack Varlet dans les ateliers fantasmagoriques de La Compagnie La Foraine, fondée par Eric Brossier et Linda Hede. Il s’y mêle un esprit d’étrange et de fête, entouré par des animaux farfelus, joyeusement cruels. "Ce sont des amis de longue date. Petite j’étais fasciné par leur univers, j’ai grandi avec un fantasme autour de cette atmosphère du cirque et des forains." Et toute la famille de Lucie a mis la main à la pâte pour réaliser ce clip très réussi : "Mes parents sont photographes et m’ont toujours soutenue dans mon travail, j’ai demandé à mon père de réaliser le clip, on a fixé une date et tout s’est enchaîné assez naturellement, Jack le second réalisateur était libre, ma mère était disponible pour donner un coup de main, ma belle-mère aussi, ma soeur qui est comédienne, s’est transformé en tigre pour l’occasion… On a eu de la chance, l’équipe était constituée de professionnels disponibles à cause du Covid, donc on a tourné ce clip avec très peu de moyens mais beaucoup de motivation car le travail nous manquait."

Un Ep est en cours de préparation en autoproduction avec Astrid Buol. En attendant la sortie de celui-ci, vous pourrez voir le groupe sur scène prochainement :

Le 8 mars au Brussel beer project pour fêter la release du clip

Le 19 mars en duo à " Les Sabots d’Hélène " à Thieusies

Le 12 avril à l’Atelier 210, à Bruxelles, pour " Science and cocktail "

