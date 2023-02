Découvrez les chasses aux œufs organisées à Bruxelles et en Wallonie [carte interactive]

En province de Liège

Ce samedi 1er avril, c'est une chasse aux bières et une chasse aux oeufs qui est organisée à l'Ile Robinson à Visé. Plus de 1500 bières seront réparties sur une section de l'Ile Robin et seuls les 300 premiers chasseurs inscrits auront l'opportunité d'en collecter un maximum. Ouverture du site à 11 H. Et dès 12 h en préambule la chasse aux bières, c'est une chasse aux œufs et autres friandises pour les enfants des chasseurs de bières ! Toutes les infos via la page FACEBOOK.

Le samedi 8 avril, le syndicat d'initiative de Hesbaye invite les enfants de moins de 12 ans à sa chasse aux oeufs organisée dans le cadre du "Village de Printemps". Les enfants sont invités à ramasser les oeufs en coton dispersés dans le parc des Mayeurs à Waremme et à aller les échanger au stand du SI en échange de...Chocolat. La zone de chasse sera divisée en 3 espaces : 3-4 ans; 4-6 ans et 6-12 ans . Début de la chasse à 10 H ! Et pensez à prendre votre panier ! Infos sur le site web.

Chasse aux œufs et spectacle "Une autre Alice au Pays des Merveilles" c'est au Foyer Culturel d'Awans le samedi 8 avril. Au programme, conte de Pâques; chasse aux œufs (pensez à apporter votre panier), gouter et spectacle. Dès 16 h. 10 euros par personne. Réservations obligatoires via le lien FETE DE PAQUES

"P'tits Lapins Heart's Angels" présentent Pâques au Château d'Aigremont les 8 et 9 avril. De nombreuses animations sont prévues durant les deux jours avec notamment une déambulation des Costumés du groupe Regards vénitiens" mais aussi une chasse aux œufs dans les jardins du château le samedi 8 avril de 14 h à 15h30.

Direction Western City à Chaudfontaine où une grande chasse aux œufs est organisée le dimanche 9 avril. Présence de lapins de Pâques plus grands que nature ! En pratique, dès 13H15, petite chasse pour les enfants de 0 à 3 ans; 13h40 les enfants de 4 à 6 ans, 14 h chasse pour les enfants de 7 à 9 ans et pour les grands de 10 à 12 ans, rendez-vous à 15H20.

Démo de danse country, concert, bar et food truck. C'est au n° 2 Bois de la Grue

Le tarif varie de 8 à 10 euros. Infos https://www.western-city.be

Le Jardin de la Patchamama est un centre de formation au maraichaige bio située à Modave. Le lundi 10 avril, à la place de l'habituelle chasse aux oeufs pour les enfants, c'est une chasse pour les... adultes qui est organisée. Bières et jouets seront cachés dans le jardin ! Il est demandé de réserver avant le 5 avril. Infos via la page FACEBOOK

Ce 10 avril, c' est dans le vaste parc du domaine du Château de Jehay que le rendez-vous est donné aux petits détectives gourmands ! Les cloches de Pâques ont répondu cette année encore à l' appel pour une chasse aux œufs pas comme les autres : soyez perspicaces, aidez vos enfants à résoudre les énigmes et vous aurez bien mérité de délicieuses " cocognes " en chocolat ! De 10h30 à 12h30.

Le retour de la grande chasse aux Cocognes des Coteaux d'Ans, dans le Parc des Coteaux le lundi 10 avril dès 15 H . 3000 oeufs en chocolats, 1000 oeufs durs !

Et, dans les cités sociales d'Ans, Alleur, Loncin, Xhendremael et Awans, le temps de la période de Pâques, une rimbambelle d'activités et d'animations gourmandes seront proposées, notamment des chasses aux oeufs les 8 et 15 avril. " Entre dégustation de chocolat (presque) à volonté, chasse aux œufs que les cloches de Pâques ont déposé, la magie de Pâques se diffusera dans les cités sociales. Elles auront lieu les week-ends des 8 et 15 avril " souligne Patrice Lempereur.

Le samedi 15 avril, c'est "Aux 3 Mannies" Milieu d'Accueil à Seraing qu'une grande chasse aux oeufs est organisée . Toutes les petites mannies sont les bienvenues avec leurs parents, mais aussi tonton, tata, parrain.. Les œufs en plastique seront répartis dans le jardin derrière la salle à la suite de la chasse, chaque petit bout recevra un paquet d’œufs en chocolat ainsi chaque enfant recevra la même chose, l’équité c’est important

Des petites restaurations sont bien sûr prévues ainsi qu’un bar!

Le Centre Croix-Rouge situe rue de Velroux à Bierset vous convie à une après-midi familiale le dimanche 23 avril. Au menu : récolte d'oeufs en chocolat, activités musicales, château gonflable, gouter multiculturel. Infos via le CENTRE CROIX ROUGE

Du 29 avril au 12 mai, le Musée du Pays d'Ourthe-Amblève à Comblain-au-Pont organise son "Défi des oeufs perdus". Arsène le carrier a reçu la visite des cloches de Pâques. Etant farceur, il a caché quelques oeufs dans le Musée. Retrouve-les tous et reçois en cadeau une récompense. Info via FACEBOOK

Les BiMZ Kids sont des activités culturelles de deux heures qui se glissent entre l’école, le sport et le dodo. Chaque mois, une expérience inédite, une découverte insolite ou une initiation artistique est proposée aux plus curieux… Le 29 avril, une chasse aux oeufs est organisée au Centre Culturel d'Ans. Ce Bimz Kids spécial Pâques s’ouvre aux plus jeunes… et exceptionnellement à 25 participants ! Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés. Infos https://www.centreculturelans.be