Découvrez les célèbres "HEY" des Beatles, Queen, Nirvana, Pink Floyd et d'autres rassemblés sur un même titre

Les créatifs de There I Ruined It ont remis ça en réunissant sur un même morceau tous les " Hey " les plus emblématiques de l'histoire de la musique.

C’est le genre de contenu que l’on aime beaucoup dans cette rubrique. Une vidéo qui sort de l’ordinaire, créée par des esprits créatifs et prolifiques. C’est la raison pour laquelle notre équipe part chaque jour à la recherche de LA vidéo qui a ce petit quelque chose en plus qui vous donnera le sourire et vous remplira d’énergie positive pour toute la journée.

Et notre mission sera certainement une réussite grâce a la vidéo que nous vous proposons aujourd’hui.

Parce que nous ne sommes jamais déçus avec les génies créatifs de There I Ruined It, qui ont pris l’habitude de nous massacrer délibérément des titres cultes en changeant radicalement leur style. On lui doit notamment une version réimaginée de "Chop Suey!" de System O A Down, d'une manière que Serj Tankian et ses amis n'avaient sans doute jamais envisagé. Et plus récemment, ils nous avaient proposé le titre "Break Stuff" de Limp Bizkit réimaginé façon comédie musicale pour Broadway et une parodie de "Born in the USA" de Bruce Springsteen façon Bossa Nova.

Dans le cadre d'une nouvelle séries de vidéos publiées sur leurs réseaux sociaux, ils avaient récemment décidé de rassembler les interjections " yeah " les plus célèbres de l'histoire de la musique.

Mais " pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? " se sont-ils dit.

Voici donc une autre de leurs œuvres dans laquelle on retrouve des " Hey " tout droit venus de classiques des Beatles, de Queen, Nirvana, Metallica ou encore Pink Floyd sur La musique de l’excellent " What’s up " des 4 non blondes.