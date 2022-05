Découvrez les cartes postales d’Oscar Anton : chaque mois il sort un nouveau morceau depuis un pays différent

Oscar Anton est auteur, compositeur et interprète, originaire de Paris. Début 2022, l’artiste s’est lancé dans un défi original intitulé "Postcards Challenge". Le but ? Proposer chaque mois un nouveau titre enregistré avec un artiste local depuis un pays différent !

Après Milan, Berlin, Madrid et Istanbul le mois dernier, Oscar Anton nous envoie cette fois-ci une jolie carte postale depuis Amsterdam, où il a pu écrire le titre "Best day ever" aux côtés de l’artiste néerlandais Blanks. Un titre dansant et heureux plein de synthés inspiré par les années 80.

Comme pour chaque nouveau morceau, Oscar a accompagné la sortie du titre par une vidéo bonus, une vraie carte postale dans laquelle il raconte son périple à Amsterdam et sa rencontre avec la scène artistique locale. Le feeling est apparemment très bien passé avec Blanks. Oscar nous raconte que c'est l'artiste néerlandais qui l'a contacté pour lui proposer une collaboration! "Ce que j'aime dans son travail, c'est qu'il fait tout tout seul: il gère sa chaîne Youtube qui dépasse le million d'abonnés, il écrit et produit chaque morceau qu'il sort, il a créé son propre label, est le manager de plusieurs autres artistes et il a même le temps d'avoir une copine! Comment arrive t'il à faire tout ça?" raconte Oscar Anton sur un ton admiratif dans sa carte postale d'Amsterdam. Dans cette courte vidéo, l'artiste se livre, nous donne de ses nouvelles, nous confie ses joies et ses peurs. On a un peu l'impression de lire son journal intime, c'est touchant.