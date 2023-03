Découvrez-les (C)actus en vrac de ce jeudi 23 mars !

En Allemagne, les femmes pourront bientôt nager seins nus dans les piscines berlinoises. Une piscine belge s’en est inspirée et tente actuellement cette autorisation. Le Grand Cactus s’est rendu sur place.

Pour tester la sécurité d’un zoo, un employé a dû se déguiser en hippopotame rose. L’objectif est de simuler une évasion et d’évaluer comment le personnel réagissait. Nous avons envoyé une équipe devant le Parlement wallon. Et, là aussi, on tente de prendre des mesures contre l’évasion…

Depuis quelques semaines, il est possible de demander en mariage son partenaire sur la proue même du Titanic ! Une idée pas si originale puisqu’en Belgique, une société propose quasiment le même service… Quasiment.