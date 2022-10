Découvrez les avantages de l’hippothérapie pour les personnes en situation de handicap

Récemment, vous avez pu découvrir le documentaire Remède de cheval sur la cavalière Belge Barbara Minneci qui a participé au JO de Tokyo. L’occasion pour Helena Roosen de vous parler de l’hippothérapie et des avantages de cette pratique pour les personnes en situation de handicap.

L’hippothérapie est une rééducation fonctionnelle médiatisée par le cheval. L’hippothérapie est une relation en triangle entre le cheval, le thérapeute et le patient.

Quels sont les avantages de travailler avec un cheval quand on est en situation de handicap ?

Tout d’abord il y a la relation entre le patient et le cheval qui est très importante.

C’est une vraie rencontre sensorielle et relationnelle. Le cheval est un animal très sensible et agit comme un miroir des émotions. Si vous avez peur, si vous êtes stressé, le cheval le ressent donc ça permet de se concentrer sur ces émotions, de les gérer et de vivre le moment présent, la pleine conscience de ces émotions.

Pour le patient qui va avoir un handicap mental, le travail au sol va être très important.

Le patient va promener le cheval, faire des jeux avec, par exemple faire un slalom entre des cônes. Un patient qui ne sait pas communiquer verbalement, va savoir communiquer avec son langage corporel. Il y a une communication entre le cheval et le patient. Il va se développer une relation entre le patient et le cheval, le patient va guider le cheval.

Pour un patient qui va avoir un handicap moteur, le travail à cheval va être important.

La rééducation par l’utilisation des mouvements du cheval est importante. C’est une sorte de kinésithérapie sur le dos du cheval. C’est d’ailleurs le kiné ou l’ergothérapeute qui va guider le cheval et donner des exercices aux patients sur le dos du cheval. Le patient s’accorde aux mouvements du cheval principalement au pas. La marche du cheval se fait en trois dimensions et est fort analogue à notre façon de marcher, donc le bassin bouge de la même manière. Cela stimule la posture, l’équilibre, la mécanique du mouvement etc.