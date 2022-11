Découvrez les animaux du Qatar

Le faucon

Le faucon est un animal très prisé au Qatar, notamment comme outil de chasse. Il est même parfois introduit dans les maisons comme animal de compagnie, ce qui nécessite quelques précautions et modalités de dressage particulières. On trouve six variétés de faucons au Qatar : le faucon de l’Amour, de Barbarie, le pélerin, le fuligineux, le lanier et le faucon sacre.