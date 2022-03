Cette île espagnole plus calme que Majorque et Ibiza est réputée pour ses magnifiques plages où il fait bon de se détendre. Elle offre des paysages sublimes et des plages paradisiaques qui n’ont rien à envier à ces sœurs. Un des 7 plus beaux endroits des Baléares est justement à Minorque : Cala Turqueta.

N’hésitez pas à vous y rendre, surtout quand on sait qu’avec la crise climatique, jusqu’à 65% des plages des Baléares pourraient disparaître ! De plus, les îles des Baléares gèlent leur parc hôtelier pour éviter la saturation touristique, allez-y tant qu’il n’y aura pas encore trop de touristes.