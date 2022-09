Découvrez les 100 boulangeries-pâtisseries préférées de Wallonie (Carte)

Chaque année, la Fédération francophone de la boulangerie-pâtisserie glacerie confiserie chocolaterie et l’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (Apaq-W) proposent aux amateurs de pains et autres douceurs artisanales d’élire leur établissement préféré parmi les 623 Maitres-Pâtissiers wallons. Avec plus de 18.000 participants, l’opération de cette année est un succès. Découvrez la carte des 100 premières boulangeries-pâtisseries élues.