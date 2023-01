Découvrez le Zimbabwe avec les Belges du bout du monde

Carl pense que son rapport à la mode est lié à sa scolarité dans une école où l’on devait porter l’uniforme. En quittant l’école, il a eu envie de cultiver un look excentrique, coloré et remarquable. Il s’est rapidement émancipé des regards des autres, mais n’a pas anticipé les réactions et projections sur sa liberté esthétique. Il a été éduqué aux codes de l’étiquette par son père et a lu de nombreux livres sur le sujet. Il fréquente des sartorialistes et des sapologues et joue dans des pubs dans toutes les fringues possibles, parfois en jupe ou en robe. Même si ça n'est pas le cas, ça ne le gêne pas qu'on pense qu’il soit gay … "L’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du crâne !"

CASH possède une quinzaine de costumes, des classiques, des verts pomme, des jaunes en wax, et une soixantaine de paires de chaussures. Il ne porte jamais de noir. Grand admirateur des créateurs belges, son favori étant Walter Van Beirendonck pour son usage des couleurs et son extravagance. Il est également ambassadeur et égérie de plusieurs marques et reçoit beaucoup de vêtements qu’il ré-offre la plupart du temps aux Petits Riens.

Il se sent parfaitement à l’aise avec son identité, mais est parfois fatigué de devoir s’expliquer ou se justifier. Il a très bien compris les codes de la mode historique et contemporaine, ce qui lui a permis de les dépasser. Carl Anders Sven Hultin est un modèle à suivre pour tous ceux qui cherchent à s’exprimer à travers leur style vestimentaire. Il peut être suivi sur Instagram sous le nom d’utilisateur @carlcashknight et son Site Web : ARTBYCASH