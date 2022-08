Découvrez le Vrijdagmarkt à Anvers, une brocante atypique qui remonte au 16e siècle

Après l’enchère, un des vendeurs vient près d’Inge. "3,60 € svp ". Le montant est majoré de 20% (0,60€), une commission qui revient aux vendeurs. Sous une tonnelle au loin, Yvette note toutes les transactions. Elle gère la brocante du Vrijdagmarkt avec son mari Patrick depuis 2000. Un huissier de justice est aussi présent pour s’assurer que tout se passe dans les règles.

Et il y a quelques règles à respecter quand on se rend au Vrijdagmarkt, rappelle Inge : "Tu dois arriver avant 10 heures si tu veux regarder de plus près les objets. Après 10 heures, tout le monde reste derrière la corde qui entoure la place."

Parfois, Inge achète des caisses dans lesquels elle ne sait même pas ce qu’il s’y trouve. Elle appelle ça des " boîtes surprises ". "Une fois, j’ai réussi à dégoter 3 moulins à poivre Peugeot tout neuf pour un euro, se réjouit-elle Si des choses ne te plaisent après coup, tu peux laisser les objets sur le côté et les autres peuvent venir se servir gratuitement. "