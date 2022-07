Découvrez le village d'Ittre... et ses bons plans !

Le Bois des Rocs, entre autres, ne manque pas de charme. Il renferme de véritables trésors pour les amateurs de botanique ou… de légendes : fées, sorcières ou farfadets ?

Agrémenté d’un petit ruisseau aux méandres doux et sinueux, ce petit bois vous fera découvrir beaucoup d’espèces végétales disparues de nos talus depuis de nombreuses années.

Le clou de la promenade est sans nul doute "La Table des Sorcières", une pierre ronde de 2 tonnes et 1,5 mètre de diamètre. Une légende raconte qu’un soir, des lavandières habituées à nettoyer leur linge à cet endroit, déposèrent des vêtements sales sur cette roche taillée et située près du ruisseau. Le lendemain, elles eurent la surprise d’y retrouver leurs vêtements propres et repassés ! Apparemment, ces sorcières n’avaient rien de maléfique. On dit aussi que cette pierre ronde comme la Lune daterait de l’époque celtique et aurait servi aux cérémonies druidiques.