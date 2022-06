Découvrez le tout nouveau titre de Megadeth, "We’ll be back"!

"The Sick, The Dying… And The Dead!" track listing:

01. The Sick, The Dying… And The Dead!

02. Life In Hell

03. Night Stalkers (feat. Ice T)

04. Dogs Of Chernobyl

05. Sacrifice

06. Junkie

07. Psychopathy

08. Killing Time

09. Soldier On!

10. Célebutante

11. Mission To Mars

12. We'll Be Back

13. Police Truck (DEAD KENNEDYS cover)

14. This Planet's On Fire (Burn In Hell) (Sammy Hagar cover) (feat. Sammy Hagar)

L’album sera disponible en CD, vinyle, digital, et cassette. Une édition Deluxe limitée 2LP, pressée sur un vinyle noir de 180g sera proposé dans une pochette numérotée avec un insert 12x24 des paroles, une lithographie avec lentille et un titre bonus 7’’ de "We'll Be Back" et de la Face-B inédite "The Conjuring (Live)".

Au début du mois, Dave Mustaine de Megadeth a finalement confirmé le nom du nouveau bassiste du groupe : c’est James LoMenzo qui retrouvera la formation qu’il connaît déjà bien.