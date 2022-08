Découvrez le touchant message de Laeticia Hallyday pour les 18 ans de sa fille, Jade

Le 3 août dernier, Jade, la fille aînée de Laeticia et Johnny Hallyday, fêtait ses 18 ans. L’occasion pour sa maman de lui déclarer son amour dans un post Instagram.

Nouveau cap pour Jade Hallyday qui a fait son entrée officielle dans le monde des adultes, ce 3 août 2022, la sœur de Joy a, en effet, célébré ses 18 ans.

Un anniversaire qui a suscité de nombreux et adorables messages sur Internet, de la part de ses proches, mais aussi de ses fans. Sa maman, Laeticia, c’est elle aussi prêtée au jeu et a posté un message des plus attendrissant à l’attention de sa fille aînée.

Dans son message, Laeticia rappelle à Jade que son père sera toujours près d’elle, qu’il est temps pour elle d’écrire sa propre histoire et de voler de ses propres ailles.