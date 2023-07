Découvrez le titre "Regarde dehors" de la chanteuse belge Zoé Joséphine

Zoé Joséphine était l’invitée du 8/9 pour interpréter en live le titre Regarde dehors, issu de son EP du même nom. Elle est aussi revenue sur ses débuts dans la musique et son parcours atypique.

Jeune artiste liégeoise, c’est en France qu’on la découvre grâce à son passage dans l’émission The Voice Kids, pour laquelle elle ne s’était pourtant pas inscrite : "j’avais créé ma chaîne Youtube quand j’avais 14 ans pour faire écouter mes compositions à d’autres personnes que ma famille", raconte Zoé Joséphine. "Les casteurs de The Voice Kids sont tombés sur mes vidéos et m’ont proposé de participer."

Par la suite elle commencera des études de droit, et en parallèle décide de se lancer toute seule dans la musique en suivant un parcours particulier.

"Je me suis rendu compte que si je ne faisais pas de la musique toute ma vie je ne serais jamais heureuse. J’ai décidé de créer mon label pour pouvoir produire mon premier album toute seule", explique-t-elle. "Grâce à ça, j’ai pu avoir un statut d’artiste et d’entrepreneur à l’université, et donc ça me permet de faire les deux."

J’avais envie, pour un premier projet, de pouvoir tout choisir.

Cette année, Zoé Joséphine a sorti son premier EP intitulé Regarde dehors. Elle nous a interprété en live le titre du même nom extrait de cet EP.

Plus tôt dans le 8/9, c’est une de ses chansons préférées qu’elle a interprétée : Both sides now de Joni Mitchell.