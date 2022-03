Découvrez le titre de la BO "Alerte Rouge" composé par Billie Eilish

Après avoir signé une chanson pour James Bond, on découvre Billie Eilish dans un autre registre, celui des boys band des débuts des années 2000. Le titre "Nobody like U" qu’elle a composé provient de la bande originale Alerte Rouge.

Pour rappel, la chanteuse a cosigné avec son frère Finneas O’Connell pour ce nouveau Pixar. Le duo a composé trois morceaux ("Nobody Like U", "U Know What’s Up" et "1 True Love") pour le groupe fictif 4*TOWN, dont est fan la jeune Mei Lee, le personnage principal du film.

Comme souligné par les auteurs-compositeurs dans une interview, ils étaient excités par le projet et se sont beaucoup amusés. L’écriture des ces chansons a été un énorme plaisir.