Découvrez le témoignage poignant de Fanny Gillard dans le cube de Viva for Life

L’animatrice de Classic 21 a également insisté sur les sacrifices que beaucoup de parents s’imposent pour pouvoir offrir un maximum de chose à leurs enfants. Le tout sans que les enfants ne s’en rendent compte. Mais parfois, ce n’est pas possible, il faut refuser certaines choses aux enfants et leur expliquer que l’amour est plus important que le reste.

Et puis tout à coup, tu es maman et tu dois juste dire "non ça n’est pas possible" et l’enfant pleure et tu dis "non mais ce n’est pas ça qui est important, ce n’est pas les trucs matériels, c’est l’amour". Et donc tu apprends à tes enfants que l’amour c’est le plus important et que la paire de baskets ou le cours de gym ce n’est pas important. Et en fait on a tort parce que le cours de gym c’est important.

Pour terminer, Fanny insiste sur le fait que cette situation n’arrive pas qu’aux autres et que la pauvreté n’a pas de visage.

On met une étiquette sur ces gens-là on se dit "non mais c’est des gens en difficulté" mais en fait non, c’est monsieur et madame tout le monde. Et pour monsieur et madame tout le monde y a des moments où c’est plus difficile parce qu’on ne gagne pas des millions d’euros tous et que la vie normale et ben en fait elle est devenue compliquée.

Votre don peut aider des milliers d’enfants. Celui de votre voisin, de votre collègue, l’enfant que vous croisez dans le bus ou que vous voyez à la sortie de l’école,… On compte sur vous !