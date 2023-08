Découvrez le seul torrent belge : le Ninglinspo

Ce nom étrange " Ninglinspo" vient d’une erreur cartographique lors de l’occupation française. Le ruisseau, qui se jette dans l’Amblève, reçut par erreur le nom "En Inglin spau", soit La source d’Inglin, du nom d’un terrain où il débouche. Son nom d’origine est en réalité le " Doulneux " en lien avec le mot " aulnaie ", un lieu où poussent des aulnes. Le Ninglinspo est formé au lieu-dit " La Fourchette " par les ruisseaux des Blanches Pierres et du Hornay.

Au fur et à mesure de la balade, votre souffle est "coupé"… Un peu par la marche car la pente est en moyenne de 7,5% mais surtout par les paysages magnifiques.

L’eau en dégringolant au fil des années a sculpté les rochers et formé des baignoires naturelles, des toboggans.

Avec les reflets de la lumière, on a l’impression à chaque instant qu’un lutin ou un elfe des bois va apparaître. On peut aussi imaginer être dans un pays exotique mais non, on est bien dans les Ardennes !